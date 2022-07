Βοιωτία

Φωτιά στο Δίστομο: Μάχη σε δύο μέτωπα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πυροσβεστική δίνει "μάχη" με τις αναζωπυρώσεις και τους ισχυρούς ανέμους.

Στην προσπάθεια να ελέγξουν περιμετρικά τη φωτιά επιδίδονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με μηχανήματα της περιφέρειας και των δήμων, αλλά και με τη βοήθεια εθελοντών στο Δίστομο της Βοιωτίας.

Η φωτιά βοηθούμενη από τους ισχυρούς ανέμους απέκτησε δύο μεγάλα μέτωπα που κινούνταν απειλητικά ακόμη και προς το χωριό Δίστομο.

Πριν λίγο οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις μαζί με τα εναέρια μέσα μπόρεσαν να κυκλώσουν τα δύο μέτωπα της φωτιάς και να αρχίσουν να περιορίζουν την καταστροφική τους δράση.

"Από την έναρξη της είχαμε ισχυρούς ανέμους και η φωτιά γρήγορα δημιούργησε πολλά μέτωπα" υπογραμμίζει η αντιπεριφερειάρχης κα Φανή Παπαθωμά πού από το μεσημέρι μέχρι τώρα συγκάλεσε δύο συντονιστικά όργανα για να τεθούν οι προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την κα Φανή Παπαθωμά "αυτή την ώρα επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σε δύο μέτωπα τα οποία ελέγχουμε και έχουμε κυκλώσει περιφερειακά. Ωστόσο, όμως, η πυκνή βλάστηση και οι ισχυροί άνεμοι δεν μας επιτρέπουν να ελέγξουμε πλήρως τη φωτιά".

Όπως η αντιπεριφερειάρχης υπογραμμίζει "δεν κινδυνεύουν οικισμοί και άνθρωποι και μπορέσαμε να ελέγξουμε την πορεία της φωτιάς, χωρίς να εκκενώσουμε περιοχές" όπως σημειώνει για να συμπληρώσει "έχουμε το βλέμμα μας στις αναζωπυρώσεις και βεβαίως πιστεύουμε ότι μέχρι το τελευταίο φως της μέρας θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες ελπίζοντας να ελέγξουμε μέχρι τότε πλήρως τη φωτιά».

Στο Δίστομο επιχειρούν 74 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων 23 οχήματα, 4 Α/Φ και 5 Ε/Π και εθελοντές ενώ έχουν διατεθεί μηχανήματα και υδροφόρες ΟΤΑ. Τέλος, με εντολή του αρχηγείου του ΠΣ, αρμόδια ανακριτικά όργανα διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Φωτογραφίες: tvstar.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τσαβούσογλου: Η Γερμανία έχασε την αμεροληψία της στα ελληνοτουρκικά

Γιάννης Μιχαηλίδης: Σταματά την απεργία πείνας - Το κείμενό του

ΕΛΑΣ: Ηλεκτρονική απάτη... στο όνομα του Κωνσταντίνου Τσουβάλα