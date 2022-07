Λασιθίου

Βραχάσι Λασιθίου: Έβαλε τη φωτιά για να χαλάσει το πανηγύρι του διπλανού καφενείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει η ομολογία του 25χρονου που παραδέχτηκε ότι προκάλεσε πυρκαγιά για ανταγωνιστικούς λόγους.

Στο αστυνομικό Μέγαρο Λασιθίου κρατείται στο πλαίσιο του αυτόφωρου ο 25χρονος άνδρας που συνελήφθη, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 29 Ιουλίου, για το κακούργημα του εμπρησμού από πρόθεση, τα ξημερώματα της προηγούμενης ημέρας, στην περιοχή Βραχάσι Λασιθίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, σόκαρε η ομολογία του 25χρονου ιδιοκτήτη καφενείου στους άνδρες της ασφάλειας, ο οποίος φέρεται να είπε στην κατάθεσή του πως εκείνος ήταν ο υπεύθυνος για τον εμπρησμό στη μεγάλη φωτιά κάτω από την πλατεία του χωριού, τη στιγμή που βρισκόταν σε εξέλιξη πολυπληθής εκδήλωση.

Σύμφωνα με πυροσβεστικές πηγές, ο 25χρονος άνδρας φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με ιδιοκτήτη διπλανού καφενείου κι επειδή εκείνο το βράδυ ο δεύτερος είχε πολύ κόσμο και ζωντανή μουσική, φέρεται να έβαλε φωτιά σε θάμνους, καλαμιές και σκουπίδια σε χορτολιβαδική έκταση στην πλαγιά, με σκοπό να χαλάσει το γλέντι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για καλή του τύχη δεν επεκτάθηκε η φωτιά για να κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές. Ο κόσμος αμέσως, χωρίς να χάσει χρόνο και παρά τον πανικό που επικράτησε, εγκατέλειψε την πλατεία. Όπως σημειώνουν, στην άμεση εκκένωση της περιοχής συνέβαλε το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα ήταν σωστά παρακαρισμένα και δεν έκλεινε την έξοδο κάποιο εξ αυτών.

Υπενθυμίζεται πως άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία με 12 οχήματα, 35 πυροσβέστες και 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων έσβησε την πυρκαγιά, μετά από αρκετές ώρες, όταν πλέον είχε ξημερώσει. Στο σημείο έσπευσαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Συνολικά κάηκαν 2 στρέμματα δασικής έκτασης και 3 στρέμματα έκταση με καλαμιές. Η επόμενη ημέρα βρίσκει τους κάτοικους να μετρούν τις… πληγές τους αλλά και να διαπιστώνουν πως παρά την αναστάτωση, τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν με πολύ πιο δυσμενή τρόπο.

Πηγή: neakriti.gr