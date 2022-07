Ηράκλειο

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε νεαρό ψάλτη που απείλησε αστυνομικούς

Είχε προηγηθεί καυγάς του 27χρονου με Ρομά, που έληξε με την παρέμβαση των αστυνομικών.

Ένας 27χρονος ψάλτης, οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, έπειτα από καυγά που είχε με Ρομά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής 29 Ιουλίου.

Όταν τα πνεύματα ηρέμησαν και καμία πλευρά δεν ήθελε να προχωρήσει σε μήνυση, ο 27χρονος ψάλτης άρχισε να εξυβρίζει και να απειλεί τους αστυνομικούς.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η υπόθεση έφτασε στην αστυνομία και ο ψάλτης συνελήφθη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του neakriti.gr

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ νωρίς το μεσημέρι οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα.

