Λάρισα – Τροχαίο: Φίδι “τρύπωσε” σε αυτοκίνητο και δάγκωσε τον οδηγό

Ο οδηγός από το δάγκωμα του φιδιού, τρόμαξε και έχασε τον έλεγχο του ΙΧ, με αποτέλεσμα να τρακάρει.



Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε περιοχή του Συκουρίου, στην Λάρισα.

Συγκεκριμένα το τροχαίο συνέβη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όταν ένα φίδι – άγνωστο πως βρέθηκε στο χώρο του αυτοκινήτου – δάγκωσε τον οδηγό ενός ΙΧ με αποτέλεσμα αυτός να χάσει τον έλεγχο και το αυτοκίνητο να εκτραπεί της πορείας του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον οδηγό στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

