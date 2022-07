Κυκλάδες

Τήνος: Άνδρας πέθανε μέσα σε πλοίο

Ο άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε μέσα στο πλοίο.



Ένας 48χρονος ελληνικής καταγωγής επιβάτης του πλοίου «Super Express» αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε μέσα στο πλοίο, όταν αυτό είχε φθάσει στο λιμάνι της Τήνου.

Ο 48χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο άτυχος άνδρας είχε επιβιβαστεί στο πλοίο από τη Μύκονο, με προορισμό τη Ραφήνα.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Τήνου.

