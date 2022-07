Χανιά

Γαύδος: Βανδάλισαν το σχολείο του ακριτικού νησιού (εικόνες)

Βανδάλισαν το νοτιότερο σχολείο της Ευρώπης. Η ανακοίνωση του Δήμου.



Οργή προκαλεί ο βανδαλισμός στο δημοτικό σχολείο του ακριτικού νησιού στη Γαύδο.

Το νοτιότερο σχολείο της Ευρώπης βανδαλίστηκε από αγνώστους, οι οποίοι έσπασαν τα φώτα, έκοψαν το φιλέ του γηπέδου και κατέστρεψαν μέρος των υλικών για το φτιάξιμο του τάπητα του γηπέδου.

Ο δήμος Γαύδου προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση για το θλιβερό αυτό γεγονός, το οποίο καταδικάζει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Θύμα βανδαλισμού το ΝΟΤΙΟΤΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Από τη θρασύτητα και τη βιαιότητα αγνώστου-ων δεν γλίτωσε ούτε το σχολείο μας, στο οποίο προκάλεσε-αν σημαντικές φθορές (έσπασαν τα φώτα, έκοψαν το φιλέ του γηπέδου, κατέστρεψαν μέρος των υλικών που είχαμε προμηθευτεί για το φτιάξιμο του τάπητα του γηπέδου).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ακριτικό σχολείο μας, έχει δεχθεί δωρεές απ’ όλον τον κόσμο, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που αρκετά ΜΜΕ το έχουν αναδείξει ως «φρουρό» της εκπαίδευσής μας.

Είναι κρίμα, κάποιοι να έρχονται στο φιλόξενο νησί μας και να μη σέβονται ούτε καν το χώρο που τα παιδιά μας μεγαλώνουν και εκπαιδεύονται».

