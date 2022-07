Ξάνθη

Νέστος: Νεκρός εντοπίστηκε αγνοούμενος ψαράς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγική κατάληξη είχε η εξόρμηση στο Νέστο για έναν ψαρά. Τα ίχνη του χάθηκαν όταν επιχείρησε να διασχίσει τον ποταμό.



Τραγική κατάληξη είχε η εξόρμηση στο Νέστο για έναν άτυχο ψαρά από τη Βουλγαρία, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την Πέμπτη στην περιοχή των Λιβερών, καθώς το πρωί του Σαββάτου εντοπίστηκε νεκρός.



Ο άτυχος Βούλγαρος είχε μεταβεί στο σημείο κοντά στον παλιό Σταθμό για ψάρεμα με τους φίλους του, ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρίες τα ίχνη του χάθηκαν όταν επιχείρησε να διασχίσει τον ποταμό Νέστο. Για την εξαφάνιση ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση από πλευράς της Πυροσβεστικής και των διασωστών που «χτένιζαν» για σχεδόν τρεις ημέρες την περιοχή, ωστόσο οι έρευνες παρέμεναν άκαρπες μέχρι το πρωί του Σαββάτου όταν και εντοπίστηκε η σορός του.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από κοίτη του ποταμού Νέστου, στα Λιβερά #Ξάνθη. Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2022

Πρόκειται για άνδρα γύρω στα 70, ενώ για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του διεξάγεται προανάκριση.

Πηγή: xanthinea.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός ανήλικης: ο αστυνομικός, τα βίντεο και η δικογραφία - σοκ

Γαύδος: Βανδάλισαν το σχολείο του ακριτικού νησιού (εικόνες)

Ο Μεντβέντεφ δείχνει χάρτη με τα “νέα σύνορα” της Ουκρανίας (εικόνες)