Τρίκαλα

Τροχαίο - Τρίκαλα: καρότσα φορτηγού “καρφώθηκε” σε διερχόμενο όχημα (εικόνες)

Πώς ακριβώς συνέβη το σοβαρό αυτό τροχαίο.

Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην κατ’ ευφημισμόν εθνική οδό Τρικάλων-Ιωαννίνων, στο ύψος της Τρυγώνας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε μια από τις πολύ κλειστές και επικίνδυνες στροφές του σημείου έφυγε η καρότσα ενός φορτηγού και καρφώθηκε στο ερχόμενο από απέναντι φορτηγάκι.

Ο οδηγός του δευτέρου οχήματος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το σημείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπως και ακόμη έξι τραυματίες Η κίνηση διεκόπη καθώς είναι αδύνατη η διέλευση των οχημάτων.

πηγή: trikalavoice.gr

