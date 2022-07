Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: Ακυβέρνητο σκάφος στα ανοιχτά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο έσπευσε ένα πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος και ένα ρυμουλκό σκάφος.



Ακυβέρνητο βρέθηκε να πλέει το βράδυ του Σαββάτου, λόγω μηχανικής βλάβης, σκάφος στα ανοιχτά της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Λιμενικού, το σκάφος εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή σε απόσταση δύο ναυτικών μιλίων στα δυτικά της παραλίας της «Πλατιάς Άμμου» στο νησί των Επτανήσων.

Σε αυτό επέβαιναν έξι αλλοδαποί.

Στο σημείο έσπευσε ένα πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος και ένα ρυμουλκό σκάφος. Όπως έγινε γνωστό το σκάφος ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι του Αργοστολίου.

Από τη Λιμενική Αρχή Κεφαλληνίας, απαγορεύτηκε ο απόπλους του εν λόγω σκάφους, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού εγγράφου, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός ΑμεΑ στα Χανιά: Παραπομπή σε δίκη των ιερέων προτείνει η Εισαγγελέας

Προσωπικός γιατρός: Οδηγός για την εγγραφή πολιτών

“Αμπντουλχαμίτ Χαν”: που πλέει το τουρκικό γεωτρύπανο (χάρτης)