Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη διακινητή μεταναστών

Ο 20χρονος στην προσπάθειά του να διαφύγει πέρασε φανάρια με κόκκινο, μπήκε ανάποδα σε δρόμο και έπεσε πάνω σε όχημα της ΕΛΑΣ.



Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη 20χρονος αλλοδαπός λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, από αστυνομικούς ομάδας “Ζ” της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης με τη συνδρομή και αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, όταν εντοπίστηκε να μεταφέρει παράνομα αλλοδαπούς.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει αγνόησε φωτεινά και ηχητικά σήματα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και αφού παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες, κινήθηκε αντίθετα σε οδό όπου προσέκρουσε σε υπηρεσιακό όχημα, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ενώ προκάλεσε φθορές και σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Στο σημείο προσήλθε άμεσα και σταθμός της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης προκειμένου να επιληφθεί στο κομμάτι αρμοδιότητάς της.

Εντός του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν επτά αλλοδαποί, τρείς από αυτούς στον χώρο αποσκευών, οι οποίοι στερούνταν εγγράφων που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια, ενώ ερευνάται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οχήματος μεταφοράς.

Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης.

