Πτολεμαΐδα - Τροχαίο: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε ποδηλάτη

Τραγικό θάνατο βρήκε ο άτυχος ποδηλάτης, που παρασύρθηκε από ΙΧ. Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η Τροχαία Πτολεμαΐδας.



Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 12:00 μέσα στην πόλη της Πτολεμαΐδας, όταν οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν ποδηλάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozanimedia.gr, ο άτυχος ποδηλάτης φέρεται να επιχείρησε να περάσει κάθετα τον δρόμο, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί από το ΙΧ.

Ο οδηγός του ΙΧ έχει συλληφθεί και προανάκριση διενεργεί η Τροχαία Πτολεμαΐδας.

Tα στοιχεία του ποδηλάτη παραμένουν άγνωστα, καθώς δεν είχε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο.

