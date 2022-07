Αργολίδα

Ερμιόνη: Νεκρός αγνοούμενος ψαροντουφεκάς

Τραγικό φινάλε είχαν οι αναζητήσεις για τον 38χρονο ψαροντουφεκά που είχε εξαφανιστεί στην θάλασσα.



Νεκρός εντοπίστηκε ένας 38χρονος ψαροντουφεκάς ο οποίος αγνοείτο στη θαλάσσια περιοχή "Δαρδίζα" Ερμιόνης και Λίμνης Θερμησίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι Λιμενικές Αρχές Ερμιόνης, Ύδρας, Σπετσών και Πορτοχελίου ενημερώθηκαν, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ότι ο 38χρονος ημεδαπός μετέβη για διενέργεια υποβρύχιας αλιείας, πρωινές ώρες την 30/07/22, στη θαλάσσια περιοχή "Δαρδίζα" Ερμιόνης και Λίμνης Θερμησίας και έκτοτε αγνοείτο. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έρευνες διεξήχθησαν από τρία περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ιδιωτικό σκάφος και δύο ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησε ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ από ξηράς στις έρευνες συμμετείχαν περιπολικά οχήματα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ο 38χρονος εντοπίστηκε, χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή των ερευνών, ανασύρθηκε από περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρθηκε στον λιμένα Ερμιόνης, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Β' Λιμενικό Τμήμα Ερμιόνης του Λιμεναρχείου Ναυπλίου που διενεργεί την προανάκριση, πρόκειται να παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ναυπλίου- Καλαμάτας.

