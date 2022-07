Φθιώτιδα

Τροχαίο - Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και αναποδογύρισε έξω από αυλή σπιτιού (εικόνες)

Πώς ακριβώς συνέβη το τροχαίο. Πώς απεγκλωβίστηκαν οι ηλικιωμένοι επιβάτες του οχήματος.



Το τροχαίο συνέβη νωρίτερα την Κυριακή (31.07.2022), όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και αναποδογύρισε (!) έξω από αυλή σπιτιού στο Γαρδίκι Φθιώτιδας.

Από την ανατροπή τραυματίστηκαν ο 86χρονος οδηγός, η 79χρονη σύζυγός του, καθώς και η κόρη του ζευγαριού, η οποία επέβαινε στο όχημα.

Για τον απεγκλωβισμό τους επενέβη η πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Λαμίας.

Το αστυνομικό τμήμα Σπερχειάδας διενεργεί την προανάκριση για το τροχαίο.

