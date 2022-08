Κορινθία

Κόρινθος: 11χρονος πυροβόλησε την 9χρονη αδελφή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα το κορίτσι. Χειροπέδες στον πατέρα των παιδιών.

Την 9χρονη αδελφή του πυροβόλησε ένας 11χρονος στο Δερβένι Κορινθίας, την ώρα που έπαιζαν.

Η 9χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Ακράτας και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου νοσηλεύεται με πολύ σοβαρό τραύμα στο χέρι.

Το περιστατικό έγινε στις 7: 30 το απόγευμα της Κυριακής σε χωράφι της περιοχής κοντά στο Δερβένι, όπου τα παιδιά βρίσκονταν υπό την εποπτεία της γιαγιάς τους.

Εκεί τα είχε αφήσει ο πατέρας τους ο οποίος έχει και την επιμέλειά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες κάποια στιγμή και ενώ τα παιδιά έπαιζαν, το 11χρονο αγόρι πήρε ένα κυνηγετικό όπλο που βρισκόταν στο χωράφι (πιθανόν σε αποθήκη) και το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ανήκει στον παππού του, με αποτέλεσμα να πυροβολήσει, προφανώς άθελά του και το κοριτσάκι να τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο χέρι.

Από την στιγμή που έγινε γνωστό το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα τόσο η Αστυνομία όσο και οι τοπικές υγειονομικές Αρχές. Το 9χρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο, με πολύ σοβαρό όπως προαναφέρθηκε τραύμα στο χέρι, όπου διακομίστηκε εσπευσμένα.

Ο πατέρας των δύο παιδιών συνελήφθη για παραμέληση ανηλίκων, αλλά με εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Fuel Pass 2: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

“Star Trek”: Πέθανε η Νισέλ Νίκολς

Σημεία για δωρεάν rapid test την Δευτέρα