Γυναικοκτονία στη Ζάκυνθο: χτύπησε και μαχαίρωσε την σύζυγό του

Δεν έχουν τέλος οι γυναικοκτονίες από συζύγους και συντρόφους. Νέο έγκλημα έμφυλης βίας μέσα σε ένα 24ωρο.

Για το θάνατο της συζύγου του αναζητείται ένας 51χρονος από τη Ζάκυνθο. Η 40χρονη γυναίκα εξέπνευσε στο νοσοκομείο της Ζακύνθου τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο δράστης, αλβανικής καταγωγής, μετά από καβγά, ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του, ενώ κατόπιν της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι στον θώρακα και στον λαιμό.

Η άτυχη γυναίκα εξέπνευσε λίγη ώρα μετά στο νοσοκομείο.

Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά, τα δύο ανήλικα, με το ενήλικο αγόρι να βρίσκεται εκτός Ζακύνθου.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

