Ρεθύμνου

Γυναικοκτονία στο Ρέθυμνο: Την σκότωσε και τηλεφώνησε στον γιο του

Ο γάμος που προηγήθηκε της γυναικοκτονίας και το τηλεφώνημα στον γιο που βρήκε τη μητέρα του νεκρή.

Συγκλονισμένο είναι το πανελλήνιο από τη νέα γυναικοκτονία που καταγράφηκε στη χώρα μας, αυτήν τη φορά στο Ρέθυμνο.

Το έγκλημα έγινε το πρωί της Κυριακής στο Άνω Μαλάκι, Ρεθύμνου και δράστης είναι ένας 60χρονος ο οποίος ομολόγησε ότι, κατά τη διάρκεια του καβγά του με την 56χρονη σύζυγό του άρπαξε ένα χασαπομάχαιρο κι έσφαξε τη γυναίκα του, καταφέρνοντάς της μαχαιριά στο λαιμό της.

Τη σορό της 56χρονης βρήκε ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, ενώ εξίσου θλιβερό είναι ότι, λίγες μέρες πριν είχε παντρευτεί ένα από τα αγόρια του ζευγαριού.

Ο 60χρονος άνδρας, αμέσως μετά τη φρικιαστική πράξη του, κάλεσε στο τηλέφωνο τον μεγαλύτερο γιο της οικογένειας, αναφέροντάς του ότι σκότωσε τη μάνα του. Του ζήτησε να πάει στο σπίτι αμέσως. Εκείνος ήταν μάλιστα που, μετά τον εντοπισμό της άτυχης νεκρής γυναίκας, κάλεσε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, ζητώντας τους αμέσως να επέμβουν στο σπίτι του φονικού.

Μετά τη δολοφονία, ο 60χρονος εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. Στη συνέχεια και αφού πέρασαν λίγες ώρες, εμφανίστηκε στην Αστυνομία, όπου και παραδόθηκε ομολογώντας την πράξη του.

Για λίγες ώρες κρατήθηκε στην Ασφάλεια Ρεθύμνου. Μόλις ολοκλήρωσε την κατάθεσή του, ο 60χρονος συζυγοκτόνος οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνου, όπου και κρατείται. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως μέχρι και το βράδυ της Κυριακής 31 Ιουλίου, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να πιστέψει τι είχε κάνει σε έναν άλλο άνθρωπο, και μάλιστα στην ίδια του τη γυναίκα.

Από το γλέντι στο δράμα

Όλη η κοινωνία του Ρεθύμνου συζητούσε αυτό το γεγονός. Το ζευγάρι δεν είχε δώσει αφορμές και δεν είχε ποτέ απασχολήσει την κοινωνία ή τις Αρχές με καβγάδες. Μάλιστα, σύμφωνα με τους κατοίκους του χωριού, η Γεωργία ήταν ένας ευχάριστος και κοινωνικός άνθρωπος, και ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους. Δεν πέρασαν καλά-καλά 15 μέρες που το ανδρόγυνο πάντρεψε τον έναν γιο, με τη χαρά μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να επισκιάζεται από τη λύπη και μάλιστα από μια τόσο δυσάρεστη εξέλιξη για την ίδια οικογένεια.

Σήμερα η νεκροψία-νεκροτομή – «Αστακός» το σπίτι της τραγωδίας

Στο μεταξύ, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περιφρουρούν το σπίτι που έγινε ο τόπος του εγκλήματος. Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνου διενεργεί την προανάκριση, ενώ ο ιατροδικαστής Κρήτης, Σταμάτης Μπελιβάνης, αναμένεται να διενεργήσει σήμερα Δευτέρα 1 Αυγούστου τη νεκροψία-νεκροτομή.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει τα εξής: «Συνελήφθη, άμεσα σήμερα (31.07.2021) (σ.σ. χθες) το πρωί, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης, ημεδαπός ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος ημεδαπής γυναίκας, σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης. Ειδικότερα, ο ημεδαπός με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου (μαχαίρι) τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης και αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ρεθύμνου. Επιπλέον βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνης».

Πηγή: neakriti.gr, cretalive.gr

