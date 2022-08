Ρεθύμνου

Γυναικοκτονία στο Ρέθυμνο: Η κατηγορία και τα πρώτα λόγια του δράστη

Οι κατηγορίες που ασκήθηκαν σε βάρος του 60χρονου ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του.

Σε βάρος του 60χρονου καθ' ομολογίαν δολοφόνου της συζύγου του στο Ρέθυμνο ασκήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 1 Αυγούστου, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για παράνομη οπλοχρησία.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη 4 Αυγούστου, στις 10:30 το πρωί. Νωρίτερα ο καθ' ομολογίαν δράστης, της νέας γυναικοκτονίας στο Ρέθυμνο που συγκλονίζει την Κρήτη, μεταφέρθηκε στον εισαγγελέα Ρεθύμνου, λίγα λεπτά πριν τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 1 Αυγούστου 2022.

Για λόγους ασφαλείας, ο 60χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα από το υπόγειο του κτηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, κατά την ολιγόλεπτη κατάθεση του στον εισαγγελέα Ρεθύμνου, περιέγραψε την σχέση που είχε με την γυναίκα του.

Ο 60χρονος φέρεται να υποστήριξε πως ήταν 42χρονια μαζί, από τότε που εκείνος ήταν 18 και εκείνη 16. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να υποστήριξε, πότε δεν χειροδίκησε εναντίον της.

Η πρώτη λέξη που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ήταν «με κατεδάφισε». Όπως φέρεται να υποστήριξε, το θύμα εγκατέλειψε την συζυγική εστία τρεις φορές το τελευταίο τρίμηνο και όταν επέστρεφε, εκείνος πάντα την δέχονταν πίσω, ενώ ποτέ δεν τέθηκε θέμα διαζυγίου.

Σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε στο τελευταίο περιστατικό, όταν σύμφωνα με τον ίδιο, την επομένη του γάμου του γιού τους, πριν από περίπου 15 ημέρες, εκείνη έφυγε από το σπίτι χωρίς εκείνος να την αναζητήσει και όταν εκείνη επέστρεψε στο σπίτι την Παρασκευή 29 Ιουλίου, ο δράστης την δέχτηκε κανονικά στο σπίτι.

Όπως ισχυρίστηκε, το πρωί της Κυριακής 31 Ιουλίου ήταν μαζί με τον γιο τους στο σπίτι. Όταν ο γιός του έφυγε από το σπίτι, ο 60χρονος υποστήριξε πως η γυναίκα του ανέπτυξε επιθετική συμπεριφορά εις βάρος του.

Υπήρξε μια έντονη φασαρία στην κουζίνα, το θύμα να του επιτεθεί λεκτικά και σωματικά με αποτέλεσμα εκείνος να θολώσει, να αρπάξει ένα μαχαίρι το οποίο έστρεψε εναντίον της. Έπειτα, δεν θυμάται τι συνέβη.

Στην συνέχεια, όπως ισχυρίστηκε, έφυγε από το σπίτι μαζί με το φονικό μαχαίρι, μετέβη στην οικία του αδελφού του και του περιέγραψε τι είχε συμβεί. Στην συνέχεια, ο αδελφός του κάλεσε τον μεγάλο γιό του δράστη, του είπε να πάει στο πατρικό σπίτι και τον ενημέρωσε για το τι έχει συμβεί.

Ο 60χρονος ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, κατά την διάρκεια της κράτησης του αισθάνθηκε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στην συνέχεια επέστρεψε στα κρατητήρια.

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ενώ η κηδεία του θύματος θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 2 Αυγούστου στις 12 μ.μ, στον Ιερό Ναού Αγίου Πνεύματος στο Άνω Μαλάκι.

