Ροδόπη

Ροδόπη: Εκατοντάδες άτομα έπαθαν τροφική δηλητηρίαση

«Γέμισαν» τα νοσοκομεία της Θράκης. Δεκάδες παιδιά νοσηλεύονται με ορό μετά από δείπνο για ομαδική περιτομή.

Περισσότερα από διακόσια άτομα, πάρα πολλά εκ των οποίων, παιδιά, υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση, χθες βράδυ, στα Αρριανά Ροδόπης.

Αρχικά το Κέντρο Υγείας Σαπών, και εν συνεχεία λόγω της μαζικότητας των παθόντων, τα νοσοκομεία Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης και Ξάνθης, ετέθησαν σε “συναγερμό”, με την επικουρική συνδρομή και εξωτερικών ιατρών, προκειμένου να περιθάλψουν τα περιστατικά που παρουσίαζαν συμπτώματα διάρροιας και εμετού, και να χορηγήσουν τα ενδεδειγμένα αντίδοτα.

Τα άτομα είχαν παρακαθίσει σε πολυπληθές δείπνο με αφορμή ομαδικό σουνέτι (περιτομή) 101 μουσουλμανοπαίδων, στο οποίο σερβιρίστηκε μενού με κοτόπουλο.

Η ιατρική διάγνωση κάνει λόγο για σαλμονέλα, ενώ τουλάχιστον 37 παιδιά εξακολουθούν να νοσηλεύονται με ορό.

Πηγή: inkomotini.news

