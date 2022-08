Χανιά

Φωτιά στα Χανιά εν μέσω ισχυρών ανέμων

Η πυρκαγιά κατακαίει δασική έκταση. Στο σημείο επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Δασική έκταση κατακαίει ισχυρή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Επανοχώρι Σελίνου στα Χανιά το μεσημέρι και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης με τη συνδρομή εναέριου μέσου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία είναι σε δύσβατες περιοχές, επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Επανωχωρίου, δήμου Καντάνου-Σελίνου Χανίων #Κρήτη.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2022

Οι φλόγες δεν απειλούν μέχρι τώρα κατοικημένη περιοχή και σύμφωνα με ενημέρωση οι προσπάθειες κατάσβεσης αποδίδουν παρά τον ισχυρό άνεμο που επικρατεί στην περιοχή

