Μεσσηνία

Φωτιά στη Μεσσηνία

Δυνάνεις της Πυροσβεστικής και κάτοικοι δίνουν "μάχη" να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Τανάγρα στην Μεσσηνία.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που μαζί με κατοίκους της περιοχής προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) .

