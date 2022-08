Σέρρες

Σέρρες - Δυστύχημα σε ασανσέρ: ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 26χρονου

Σε κλίμα οδύνης η εξόδιος ακολουθία για τον 26χρονο φοιτητή που έχασε την ζωή του όταν καταπλακωθηκε από ασανσέρ.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε την Τρίτη στη Χρυσούπολη Καβάλας, η εξόδιος ακολουθία για τον 26χρονο φοιτητή που έχασε την ζωή του όταν καταπλακωθηκε από ασανσέρ κατά τη διάρκεια μετακόμισης σε διαμέρισμα στις Σέρρες όπου και σπούδαζε.

Στην κηδεία η οποία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου ήταν όλοι εκεί. Η οικογένεια του, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι του από τις Σέρρες, είπαν το τελευταίο "αντίο" στον αγαπημένο τους, που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.

Το νήμα της ζωής για τον 26χρονο φοιτητή, κόπηκε κατά τη διάρκεια μετακόμισης τους τις Σέρρες, όταν επιχείρηση να μεταφέρει ένα ψυγείο με το ασανσέρ. Ο ανελκυστήρας της πολυκατοικίας που διέμενε δεν διέθετε εσωτερική προστατευτική πόρτα. Τα μεσάνυχτα του Σαββάτου το ψυγείο σκάλωσε και έπεσε πάνω στον άτυχο νεαρό. Το πόρισμα της νεκροψίας σοκάρει. Ο θάνατός του ήταν σχεδόν ακαριαίος. Κεφαλή, λαιμός και θώρακας, ήταν συμπιεσμένα.

Όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον Παναγιώτη, για το πόσο εργατικός ήταν, πόσο βοηθούσε τους ανθρώπους αλλά και για την αγάπη του για τα ζώα.

Σε έναν από τους τοίχους της Χρυσούπολης έχει ζωγραφιστει πλέον ένα γκράφιτι, για να θυμίζει σε όλους τον Παναγιώτη ή Μπρους όπως του άρεσε να τον αποκαλούν.

