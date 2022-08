Ζάκυνθος

Ζάκυνθος – Γιος 40χρονης στον ΑΝΤ1: Ο πατέρας ερχόταν μεθυσμένος και ξεσπούσε στην μητέρα μου (βίντεο)

Συγκλονίζουν τα όσα είπε στον ΑΝΤ1 ο γιος της 40χρονης, την οποία σκότωσε ο σύζυγός της. ​

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, μίλησε ο γιος του θύματος της γυναικοκτονίας στη Ζάκυνθο, ο οποίος περιέγραψε το τι συνέβαινε στο σπίτι με τον πατέρα του, που τελικά δολοφόνησε τη μητέρα του.

Ο νεαρός, μίλησε μεταξύ άλλων για συχνούς καυγάδες και τόνισε πως προσπαθεί να το ξεχάσει και να βγει δυνατός για την οικογένειά του.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: "Περίμενα ώρα να βγει τελικά μετά από 4 ώρες βγήκε αλλά ήμουν θολωμένος δεν ήξερα του να του πω. Δεν με αφήσαν οι αστυνομικοί να τον πλησιάσω. Ήμουν θολωμένος με αυτό που έγινε με αυτόν τον άσχημο τρόπο. Προσπαθώ να το ξεχάσω και να φανώ δυνατός."

Ενώ συνεχίζοντας, δήλωσε πως "έρχόταν μεθυσμένος, χάλαγε τα λεφτά του εκεί που τα χάλαγε και ξεσπούσε στην μάνα μου. Αντιδρούσα πολύ άσχημα, αλλά προσπαθούσα να είμαι ήρεμος για την μάνα μου. Κάποιες φορές αντιδρούσα λεκτικά, αλλά κάποιες φορές είχε τύχει να παλέψω μαζί του για να τον απωθήσω... Η μικρή μου αδερφή έκλεινε τα αυτιά της."

Ακόμη, τόνισε πως μετά την καταγγελία, η μάνα του ήθελε μόνο να φύγει μακριά ο πατέρας του, δεν ήθελε το κακό του, ενώ είπε πως δέχτηκε να μείνει μαζί της μέχρι να βρει σπίτι.

Όσον αφορά το κλίμα μεταξύ των γονιών του δήλωσε: "Ο πατέρας μου έχανε τον έλεγχο, η μάνα μου ήταν φοβισμένη. Έκανε δυο δουλειές για να συντηρεί αυτόν τον άνθρωπο. Υπήρχε πολύ λεκτική επίθεση. Η αδερφή μου με έπαιρνε κρυφά τηλέφωνο και ο αδερφός μου και μου έλεγαν τι έγινε. Της έλεγα να κάνει κάτι. Ήθελε μόνο να είναι ήρεμη και να συντηρεί τα αδέρφια μου. Μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί την άφησαν μόνη της, χωρίς καμία βοήθεια. Λυπάμαι πολύ τα αδέλφια μου, εγώ μπορώ ανταπεξέλθω. Η αδερφή μου αναζητά την μάνα της ακόμα και τώρα, αλλά και ο αδερφός μου είναι πολύ ευαίσθητος.Τώρα πρέπει να δω τι θα κάνω με τα αδέρφια μου."





