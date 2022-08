Ρεθύμνου

Ρέθυμνο – αρπαγή 7χρονου: Ελεύθερη με όρους η 47χρονη

Ο Εισαγγελέας Ρεθύμνου της άσκησε ποινική δίωξη για αρπαγή ανηλίκου. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και κάνει λόγο για παρεξήγηση.



Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 47χρονη εργαζόμενη σε ξενοδοχείο του Ρεθύμνου η οποία κατηγορείτο για αρπαγή ενός 7χρονου αγοριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά και την απολογία της στον Ανακριτή Ρεθύμνου αποφασίστηκε να τις επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα καθώς και της εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της.

Η 47χρονη από τη Λευκορωσία οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας στον Εισαγγελέα Ρεθύμνου ο οποίος της άσκησε ποινική δίωξη για αρπαγή ανηλίκου. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και κάνει λόγο για παρεξήγηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έλληνες γονείς του παιδιού ξεκαθάρισαν εξ αρχής στις Αρχές ότι δεν επιθυμούν την ποινική δίωξη της κατηγορούμενης.

Τι συνέβη στο ξενοδοχείο του Ρεθύμνου

Όλα συνέβησαν νωρίς το πρωί της Κυριακής όταν εργαζόμενη του ξενοδοχείου άρπαξε ένα αγόρι 7 ετών ελληνικής καταγωγής και για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους το μετέφερε μέσα στο δωμάτιο της, σε χώρο του ξενοδοχείου, όπου το έκλεισε, σύμφωνα με τη μαρτυρία του παιδιού

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, οι Έλληνες γονείς του παιδιού το αναζητούσαν έντρομοι δίχως αποτέλεσμα.

Ωστόσο έπειτα από περίπου μία ώρα ομηρίας ο μικρός κατόρθωσε να αποδράσει από το δωμάτιο της αλλοδαπής εργαζόμενης όταν εκείνη έφυγε για να επιστρέψει στο πόστο της και να καλέσει σε βοήθεια.

