Ημαθία

Βέροια: “Γέφυρα ζωής” για τη διακομιδή βρέφους στη Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολύτιμος ο χρόνος από τη "γέφυρα ζωής" που στήθηκε για τη διακομιδή του μωρού στο νοσοκομείο.

Αστυνομικοί έστησαν "γέφυρα ζωής" στην προσπάθειά τους να μεταφερθεί ένα μωράκι που χρειαζόταν διακομιδή σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, το μωράκι από τη Βέροια χρειάσστηκε να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και οι αστυνομικοί «άνοιξαν» τον δρόμο, σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για την άμεση διακομιδή βρέφους, στο Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes στις πέντε παρά, το απόγευμα της Τρίτης (2/8) ενημερώθηκαν αστυνομικοί από υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, ότι χρειάζεται η συνδρομή τους για την άμεση μεταφορά βρέφους από τη Βέροια στη Θεσσαλονίκη.

Αμέσως στήθηκε μια «Γέφυρα ζωής» στους δρόμους της πόλης, με τους αστυνομικούς να ανοίγουν δρόμο για να περάσει το ασθενοφόρο όσο γίνεται πιο γρήγορα, καθώς κάθε λεπτό μπορεί να είναι πολύτιμο για τη ζωή του παιδιού.

Η αποστολή εξετελέσθη και το βρέφος διακομίσθηκε στο Γ.Ν. Ιπποκράτειο.

Πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αλ Κάιντα: Ο ηγέτης της σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ

Περιστέρι: ασφυκτικός ο θάνατος της 17χρονης - τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Κίνα: “στρατιωτική” απάντηση στην επίσκεψη Πελόζι στην Ταϊβάν