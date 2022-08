Μαγνησία

Βόλος – “επενδυτής”: Επιχειρηματίες είδαν τα λεφτά τους να κάνουν… φτερά

Ο 37χρονος παρουσιαζόταν ως κάτοχος εύρεσης λογισμικού, που εξασφάλιζε μόνο κέρδη…..

Ένας 37χρονος έπεισε πέντε επιχειρηματίες του Βόλου να του εμπιστευτούν 82.000 ευρώ, δήθεν για να τα επενδύσει σε ισοτιμίες, ενώ παρουσιαζόταν ως κάτοχος εύρεσης λογισμικού, που εξασφάλιζε μόνο κέρδη. Σήμερα διώκεται για απάτη κατ΄εξακολούθηση , μετά την κομπίνα που έστησε το 2020.

Από τις αρχικές καταθέσεις για την υπόθεση που αποκαλύφθηκε το 2020 είχε προκύψει ότι στην εξαπάτηση σε βάρος των πέντε επιχειρηματιών συμμετείχαν και άλλοι δυο συνεργοί του, οι οποίοι περιελήφθησαν στην συμπληρωματική δικογραφία που σχηματίστηκε από την Ασφάλεια Βόλου για απάτη κατ’ εξακολούθηση. Τα δύο πρόσωπα, πατέρας και γιός απαλλάχθηκαν καθώς προέκυψε ότι ο απατεώνας είχε εξαπατήσει και τους ίδιους.

Ο απατεώνας έβρισκε μέσω φιλικών γνωριμιών, όπως το παράδειγμα του πατέρα και γιού στον Βόλο, τα θύματά του και τα έπειθε να του εμπιστευτούν τις οικονομίες τους με το πρόσχημα της επένδυσης χρημάτων σε αγοραπωλησίες συναλλάγματος. Μάλιστα, άνοιγε λογαριασμούς σε τράπεζες της Ελβετίας και της Αυστραλίας, αλλά κρατούσε μόνο εκείνος τους κωδικούς κι έτσι οι επενδυτές μπορούσαν απλώς να παρακολουθούν την πορεία των επενδύσεών τους από υπολογιστή, χωρίς να έχουν δικαίωμα να κινήσουν το κεφάλαιο όταν υπήρχε άνοδος των τόκων.

Κάποια στιγμή τα κέρδη “εμφανίστηκαν” στα 220.000 ευρώ και οι επενδυτές ζήτησαν τα χρήματα , με τον απατεώνα να μην μπορεί να τα επιστρέψει. Στις εισαγγελικές αρχές δήλωσε πως έκανε κάποια ανοίγματα που δεν του βγήκανε , ότι τα χρήματα είναι εγγυημένα και πως θα τα επέστρεφε.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης στο πλαίσιο της προανάκρισης ότι κακώς διώκεται για απάτη , γιατί οι συναλλασσόμενοι μαζί του έχουν υπογράψει νομικά έγγραφα και υποστηρίζει πως μέσω αυτών των συμφωνιών αναλάμβαναν και το επενδυτικό ρίσκο.

