Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε πτώμα σε παραλία

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για την ταυτότητα του άτυχου άντρα.

Πτώμα άνδρα ανασύρθηκε από την παραλία της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως προέκυψε, πρόκειται για 85χρονο, ο θάνατος του οποίου διαπιστώθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος».

Παραγγέλθηκε νεκροψία - νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου, στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

