Τροχαίο στο Βόλο: Φορτηγό έσερνε γυναίκα κάτω από τις ρόδες (εικόνες)

Τροχαίο σοκ στον Βόλο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Σε σοκ ο οδηγός του φορτηγού.

Παραλίγο τραγωδία στο Βόλο όταν ένα φορτηγό παρέσυρε κάτω από τις ρόδες του, μία δικυκλίστρια χωρίς να το αντιληφθεί ο οδηγός του φορτηγού.

Σοκαρισμένοι πετάχτηκαν οι εργαζόμενοι από τα καταστήματά επί της οδού Μητροπολίτη Γρηγορίου στο Βόλο το πρωί της Τρίτης, 2 Αυγούστου όταν άκουσαν τις φωνές μίας γυναίκας η οποία σερνόταν κάτω από τις ρόδες ενός φορτηγού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ώρα ήταν 11:00 όταν ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος που παρέπεμπε σε σύρσιμο. Όσοι βγήκαν έξω από τα καταστήματά τους είδαν ένα φορτηγό να παρασέρνει κάτω από τις ρόδες του μία δικυκλίστρια με τον οδηγό του να μην έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει.

«Ετρεξα αμέσως στο παράθυρό του και του φώναξα να σταματήσει», ανέφερε μάρτυρας που «πάγωσε» από το περιστατικό.

Η γυναίκα ηλικίας περίπου 59 ετών έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά σε ολόκληρη τη δεξιά πλευρά της. Όταν ακινητοποιήθηκε το όχημα, παρέμενε στο οδόστρωμα αναμένοντας βοήθεια. Μολονότι διατηρούσε τις αισθήσεις της, είχε τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι και στο χέρι.

Κάτω από τις ρόδες του φορτηγού παρέμεναν ακόμη τα πράγματά της η τσάντα της και το μηχανάκι μαρτυρώντας τις στιγμές φρίκης που βίωσε.

Αμεσα στο σημείο έσπευσε για βοήθεια πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν την τραυματία και τη διακόμισαν στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου όπου παραμένει νοσηλευόμενη.

Το Τμήμα Τροχαίας Βόλου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Σύμφωνα με μάρτυρες, η 59χρονη σύρθηκε από το φορτηγό επί τουλάχιστον δυόμιση μέτρα. Προς το παρόν δεν είναι γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Όταν ο οδηγός του φορτηγού αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, φέρεται να φώναζε αναστατωμένος: «Που βρέθηκε; Που βρέθηκε;».

Το Τμήμα Τροχαίας Βόλου συνεχίζει την προανάκριση.

