Θεσσαλονίκη: Σπείρα έκλεβε ηλεκτρολογικό υλικό από επιχειρήσεις

Η σύλληψη του 24χρονου, οι διαδοχικές διαρρήξεις και η εμπλοκή ακόμη 7 ατόμων που αναζητούνται.

Για εμπλοκή σε διαρρήξεις από εγκαταστάσεις επιχειρήσεων με ηλεκτρολογικό υλικό συνελήφθη 24χρονος, στη Θεσσαλονίκη.

Η σύλληψή του φαίνεται ότι αποκάλυψε τη δράση σπείρας, τα μέλη της οποίας διέπραξαν τα προηγούμενα 24ωρα τρεις διαδοχικές διαρρήξεις σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στη Σίνδο και τον Άγιο Αθανάσιο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαίρεσαν από δύο εξ αυτών ηλεκτρολογικό υλικό αξίας 34.000 ευρώ, ενώ προκάλεσαν κατά τη δράση τους φθορές.

Όπως προέκυψε, στη υπόθεση εμπλέκονται επτά ακόμη άτομα, τα οποία αναζητούνται, ενώ διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσαν κλεμμένο φορτηγό.

