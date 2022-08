Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: φωτιά σε διαμέρισμα - στο νοσοκομείο γιαγιά και εγγονός

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των δύο ατόμων που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να διακομισθούν στο νοσοκομείο μία ηλικιωμένη γυναίκα με τον εγγονό της.

Πιο συγκεκριμένα, με αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, η γιαγιά και ο εγγονός της που απεγκλωβίστηκαν νωρίτερα από φλεγόμενο διαμέρισμα επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 155.

Η ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» και ο εγγονός της, με ασθενοφόρο του «Χαμόγελου του Παιδιού», στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο».

Δεν φέρουν εγκαύματα καθώς έγκαιρα τους απεγκλώβισαν οι πυροσβέστες, ωστόσο έχουν αναπνευστικά προβλήματα που προκλήθηκαν από τους καπνούς.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στο διαμέρισμα θα εξακριβωθούν από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

