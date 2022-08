Μεσσηνία

Πύλος: Διάσωση αλλοδαπών και σύλληψη διακινητών

Κυρίως ανήλικοι επέβαιναν σε σκάφος που έπλεε στα ανοιχτά της Πύλου.

Καλά στην υγεία τους είναι και τα 29 άτομα, κυρίως ανήλικοι, που διασώθηκαν από παραπλέον σκάφος ανοικτά της Πύλου.

Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν οι 10 άνδρες, μια γυναίκα και οι 18 ανήλικοι, βρέθηκε σε δυσχερή θέση, 84 ν.μ. νοτιοδυτικά της Πύλου. Αργά το βράδυ της Δευτέρας το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ενημερώθηκε για την ύπαρξη των αλλοδαπών.

Το παραπλέον ερευνητικό πλοίο "OCEANIC SIRIUS" σημαίας Νορβηγίας, έπειτα από ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων, περισυνέλλεξε τους 29 αλλοδαπούς τους οποίους παρέδωσε στο λιμενικό στην Κορώνη.

Στο λιμεναρχείο Καλαμάτας, διαπιστώθηκε πως μεταξύ των ενηλίκων ανδρών βρίσκονται και δύο δουλέμποροι, ηλικίας 30 και 33 ετών, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Και οι δύο τους κατηγορούνται για παράνομη είσοδο στη χώρα, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών κατά παράβαση του Ν. 3386/05 και του Ν. 4251/2014 όπως ισχύουν καθώς και του άρθρου 306 Π.Κ. (Έκθεση ζωής σε κίνδυνο).

Οι υπόλοιποι διασωθέντες παρακολουθούνται από ιατρικό προσωπικό και θα μεταφερθούν σε ασφαλή τοποθεσία.

