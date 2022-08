Ιωάννινα

Ιωάννινα: Φονική μετωπική σε προσπέραση νταλίκας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας νεκρός και δύο νέοι τραυματίες, μεταξύ των οποίων και μία εγκυμονούσα.

Νεκρός είναι ένας 51χρονος μετά το σφοδρό τροχαίο που έγινε στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κόνιτσας ενώ στο νοσοκομείο με αρκετά τραύματα έχει μεταφερθεί ένα ζευγάρι 29 ετών, με τη νεαρή κοπέλα μάλιστα να εγκυμονεί.

Το τροχαίο έγινε όταν ένα αγροτικό που κινούνταν με κατεύθυνση προς την Κακαβιά επιχείρησε προσπέραση σε νταλίκα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 51χρονος.

Ο οδηγός του λεωφορείου που ακολουθούσε αντέδρασε άμεσα, φρέναρε και κατάφερε να μην πέσει πάνω στα δύο οχήματα που ήδη είχαν συγκρουστεί.

Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με άλλο ΙΧ που ακολουθούσε το λεωφορείο. Αποτέλεσμα ήταν να πέσει πάνω στο λεωφορείο και να τραυματιστεί το ζευγάρι που επέβαινε.

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας ενώ επικράτησαν σκηνές πανικού.

Το λεωφορείο μετέφερε 40 επιβάτες εκ των οποίων δεν τραυματίστηκε κανείς.

Πηγή: epiruspost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Πύλο: μάχη με τον άνεμο και εκκένωση οικισμών

Στον ΑΝΤ1 η Μαρία Αναστασοπούλου

Κορονοϊός: Το σύμπτωμα που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μνήμης