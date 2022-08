Κυκλάδες

Σύρος: ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του

Η ναυαγοσώστρια που βρισκόταν στην περιοχή, έκανε ηρωική προσπάθεια για να τον επαναφέρει στη ζωή.

Παραλίγο τραγωδια θα σημειωνόταν σε παραλια της Σύρου, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας σώθηκε από πνιγμό.

Πιο συγκεκριμένα, ο άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του κι ευτυχώς η παραλία διέθετε ναυγοσώστρια που αμέσως έσπευσε στο σημείο να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σώζοντας του τη ζωή. Για καλή τύχη του άνδρα, στην παραλία βρισκόταν συμπτωματικά και ένας γιατρός που παρείχε με τη σειρά του βοήθεια

Σύμφωνα με τις πρώτες -μη επισήμως επιβεβαιωμένες -πληροφορίες ο 70χρονος άνδρας επανήλθε, είναι καλά στην υγεία του, και βρίσκεται στο Νοσοκομείο Σύρου προκειμένου να διαπιστωθεί πως πράγματι όλα είναι καλά.

