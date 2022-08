Κιλκίς

Κιλκίς: προφυλακιστέοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την φονικη ληστεία

Κατά τη διάρκεια της ληστείας έχασε τη ζωή του ένας νεαρός άνδρας.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τέσσερις αλλοδαποί που συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για την αιματηρή ληστεία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, σε αγροτική περιοχή στο χωριό Μικρόδασος Κιλκίς, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ένας 23χρονος με πακιστανική καταγωγή και τραυματίστηκαν δύο συμπατριώτες του.

Η παρέα των Πακιστανών - επρόκειτο συνολικά για τέσσερα άτομα - κινούνταν με τα πόδια, όταν δέχθηκαν επίθεση με ξύλινα ρόπαλα και χρήση σωματικής βίας από ομάδα δέκα αλλοδαπών, με σκοπό να τους ληστέψουν, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Από τα χτυπήματα έπεσε νεκρός ο 23χρονος, ενώ άλλοι δύο νεαροί υπέστησαν τραύματα και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο του Κιλκίς.

Οι δράστες άρπαξαν 200 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Τέσσερις εξ΄ αυτών εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το επόμενο 24ωρο. Πρόκειται για τρεις άνδρες από το Αφγανιστάν κι έναν από τη Συρία (αντιστοίχως 20, 23, 36 και 18 ετών). Κατά πληροφορίες αναγνωρίστηκαν από τους παθόντες και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα κατηγορούμενοι - σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά - για ανθρωποκτονία, ληστεία, συμμορία, σωματικές βλάβες, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Απολογήθηκαν στον ανακριτή Κιλκίς και - με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα - πήραν το δρόμο για τη φυλακή.

