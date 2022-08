Μαγνησία

Μαγνησία: Ιερέας σε ρόλο τραυματιοφορέα (εικόνες)

Ιερέας χωριού μετέφερε ασθενή προς το νοσοκομείο, ενώ έγινε και αλλαγή «φρουράς» στη μέση της διαδρομής.

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες Τρίτη (2/8) στα Κανάλια Μαγνησίας, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα εμφάνισε συμπτώματα υψηλής αρτηριακής πίεσης και κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Ωστόσο τα πράγματα πήραν άλλη τροπή όταν οι συγγενείς της γυναίκας ενημερώθηκαν πως δεν υπήρχε βάρδια τραυματιοφορέα στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου εκείνη την ώρα, ώστε να μεταφέρει την ασθενή στο νοσοκομείο Βόλου.

Τότε ξεκίνησε μια «κινηματογραφική» περιπέτεια για την διακομιδή της γυναίκας στο νοσοκομείο, με τον ιερέα του χωριού να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και να μεταφέρει ο ίδιος με το αυτοκίνητο του την γυναίκα στον Βόλο.

Εντούτοις οι «επικίνδυνες αποστολές» δεν τελείωσαν εκεί, καθώς στα μισά της διαδρομής, ενημερώθηκαν ότι βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ότι θα συναντηθούν με τον ιερέα που ήταν καθ’ οδόν.

Έτσι στο ύψος του 304 ΠΕΒ, έγινε η «αλλαγή» και η ασθενής επιβιβάστηκε από το Ι.Χ. στο ασθενοφόρο.

Η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος, με την ηλικιωμένη να φτάνει στο νοσοκομείο Βόλου σε καλή κατάσταση, μετά από μια μικρή «Οδύσσεια».

Όπως ανέφερε στο GRTimes ο π. Αθανάσιος Σκοπιανός (σ.σ. που εκτέλεσε χρέη τραυματιοφορέα), σχολιάζοντας το περιστατικό «δώσαμε απλώς το καλό παράδειγμα, όντας καλοί Σαμαρείτες. Αυτή η πρωτοβουλία είναι κόκκος άμμου μπροστά στις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν παντού σε υγειονομικό προσωπικό».

