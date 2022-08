Λάρισα

Λάρισα: αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κάγκελα - νεκρός ο οδηγός (εικόνες)

Στο όχημα που συγκρούστηκε σφοδρά, επέβαινε και η ανήλικη κόρη του θύματος.

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στην πόλη της Λάρισας τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Πιο συγκεκριμένα, νεκρός είναι ένας 53χρονος, οδηγός αυτοκινήτου το οποίο κινούνταν στην περιφερειακή οδό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 4.30 π.μ. το αυτοκίνητο υπό άγνωστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα ενώ στη συνέχεια κατέληξε στο πρανές.

Στο όχημα επέβαινε και η 17χρονη κόρη του οδηγού, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, βγήκε αλώβητη από τη σύγκρουση.

Πηγή: onlarissa.gr

