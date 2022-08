Αρκαδία

Τρίπολη: Διαρρήκτης εμβόλισε περιπολικό και σταθμευμένα οχήματα

Πώς συνέβη το περιστατικό στην Τρίπολη.



Συνελήφθη, το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην 32χρονος, γιατί όπως προέκυψε από την διενεργηθείσα προανάκριση του Τμήματος Ασφάλειας Τρίπολης, λίγες ώρες νωρίτερα είχε αφαιρέσει από όχημα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου στη συνέχεια, τον πούλησε σε 40χρονο, ο οποίος αναζητείται. Συνελήφθη, το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην Τρίπολη Αρκαδίας, ένας, γιατί όπως προέκυψε από την διενεργηθείσα προανάκριση του Τμήματος Ασφάλειας Τρίπολης, λίγες ώρες νωρίτεραόπου στη συνέχεια, τον πούλησε σε 40χρονο, ο οποίος αναζητείται.