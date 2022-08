Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: ηλικιωμένος καλλιεργούσε κάνναβη στην αυλή του (εικόνες)

Τι εντοπίστηκε κατά την έρευνα των αρχών στο σπίτι του 85χρονου άνδρα.

Ένας 85χρονος συνελήφθη με την κατηγορία ότι καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης στην αυλή του σπιτιού του, σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Σε έρευνα που έκαναν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Κιλκίς εντοπίσθηκαν και εκριζώθηκαν συνολικά 35 δενδρύλλια, το ύψος των οποίων κυμαινόταν από 3 έως 5 μέτρα, ενώ μέσα από το σπίτι του κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης (43 γραμμάρια).

Ο ηλικιωμένος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης.

