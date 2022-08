Ρεθύμνου

Γυναικοκτονία στο Ρέθυμνο: Στον ανακριτή ο συζυγοκτόνος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο έφτασε στα δικαστήρια ο καθ΄ομολογίαν δράστης.



Ενώπιον του Ανακριτή, στο Δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου, βρίσκεται και πάλι ο 60χρονος δράστης του άγριου φονικού με θύμα την 56 Γεωργία, που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή.

Ο 60χρονος έφθασε και σήμερα στα Δικαστήρια παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ο Εισαγγελέας Ρεθύμνου άσκησε στον 60χρονο ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοκατοχή ενώ στη συνέχεια ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα.

Τι ισχυρίστηκε στην πρώτη απολογία του

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (1/8) στο δικαστικό μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς του δράστη που και εκείνοι ακόμα δεν είχαν συνειδητοποιήσει το κακό που τους βρήκε.

Ο δράστης έφτασε στα Δικαστήρια παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο ενώ, στη μία ώρα που έμεινε στο γραφείο του Ανακριτή, ισχυρίστηκε ότι η 56χρονη του επιτέθηκε πρώτη φραστικά και μάλιστα του πέταξε ένα πιάτο. Εκείνος θόλωσε και έγινε το κακό. «Θόλωσα. Δεν ξέρω τι έκανα», φέρεται να είπε συγκεκριμένα.

Μάλιστα όπως ισχυρίστηκε μετά το γάμο του παιδιού τους εκείνη έφυγε από το σπίτι και επέστρεψε μετά από 16 ημέρες.

Ο 60χρονος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την υγεία του και ενώ βρίσκονταν στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου Ρεθύμνου χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Πηγή: cretapostgr





Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κάγκελα - νεκρός ο οδηγός (εικόνες)

ΝΑΤΟ - ΗΠΑ: Η Γερουσία επικύρωσε την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας

Γρεβενά: “Θρίλερ” με τον θάνατο του βρέφους - Τι έδειξε η νεκροψία