Ηράκλειο: κόρη χτύπησε τον πατέρα της και την ξυλοκόπησε ο αδερφός της

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με τη...συμμετοχή τριών προσώπων από την οικογένεια, έλαβε χώρα στην Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα, άγριος καυγάς συνέβη μεταξύ οικογένειας σε συνοικία στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες όλα συνέβησαν χτες το πρωί σε συνοικία του Ηρακλείου όταν μία 48χρονη κόρη καταφέρθηκε με ύβρεις και χειροδικίες έναντι του 76χρονου πατέρα της.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 46χρονος γιος της οικογένειας ε σπέστρεψε στο σπίτι και μόλις έμαθε το τι συνέβη, επιτέθηκε και ξυλοφόρτωσε την αδερφή του. Ο πατέρας που είδε τον γιο να επιτίθεται στην κόρη… πήρε θάρρος και προχώρησε με τη σειρά του κι εκείνος στον ξυλοδαρμό της.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο και προχώρησε σε συλλήψεις των τριών μελών της οικογένειας, οι οποίοι κρατήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Σημειώνεται ότι για το περιστατικό κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο δεν χρειάστηκε η διακομιδή κάποιου εκ των τριών στο νοσοκομείο.

