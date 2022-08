Αχαΐα

Πάτρα: Κουκουλοφόροι λήστεψαν ηλικιωμένη

Οι άνδρες εισέβαλλαν στο σπίτι του θύματος και έφυγαν με μεγάλη λεία.

Υπόθεση ληστείας καταγγέλθηκε το πρωί της Πέμπτης στην ευρύτερη περιοχή της Κρυσταλλόβρυσσης Πατρών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του tempo24.news θύμα δύο ανδρών που φορούσαν κουκούλες είναι μία ηλικιωμένη.

Το θύμα της ληστείας σύμφωνα με την καταγγελία ακινητοποιήθηκε από τους δράστες οι οποίοι στη συνέχεια της αφαίρεσαν χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ.

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 8 το πρωί και το κατήγγειλε σήμερα στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών ο γιός της, ο οποίος προσήλθε στην Υπηρεσία.

