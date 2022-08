Κυκλάδες

Φωτιά στην Νάξο

Για την κατάσβεση της επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Κορωνός Νάξου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε σημείο κοντά στις ανεμογεννήτριες που υπάρχουν στην περιοχή και πνέουν ισχυροί άνεμοι ωστόσο δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή

Για την κατάσβεση της φωτιάς, επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

