Τρίκαλα: “Μαϊμού” υπάλληλοι της ΔΕΗ πήραν δεκάδες χιλιάδες ευρώ από ηλικιωμένη

Πως την έπεισαν να βγάλει η ίδια τα λεφτά από το σπίτι και πως πιάστηκαν στη «φάκα» της Αστυνομίας.

Συνελήφθησαν την Τετάρτη 3/8 σε περιοχή του Δήμου Πύλης, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Τρικάλων, δύο άνδρες κατηγορούμενοι για απάτη.

Το πρωί της Τρίτης 2/8 οι δράστες μετέβησαν σε οικία ηλικιωμένης στην προαναφερόμενη περιοχή, όπου ο ένας, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΕΗ, εισήλθε στην οικία της και με το πρόσχημα βραχυκυκλώματος και εκδήλωσης πυρκαγιάς, την έπεισε να τοποθετήσει τα χρήματά της σε τραπέζι έξω από την οικία, αρπάζοντας το ποσό των 20.000 ευρώ. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε στο όχημα όπου τον ανέμενε ο συνεργός του και διέφυγαν.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δράστες, να προσεγγίζει σταθμευμένο επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο, όπως είχε προκύψει, εμπλεκόταν στην εν λόγω υπόθεση.

Μετά την ακινητοποίηση του οχήματος, οι επιβαίνοντες προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πύλης, όπου ο ένας δράστης παρέδωσε στους αστυνομικούς το χρηματικό ποσό των 13.500 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στην παθούσα.

Επιπλέον, στην κατοχή των δραστών και στο εμπλεκόμενο στην υπόθεση όχημα βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 920 ευρώ, τα οποία αποδόθηκαν επίσης στην ηλικιωμένη.

Κατασχέθηκαν επίσης τα δύο οχήματα.

