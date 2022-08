Μαγνησία

Σκιάθος – παιδική πορνογραφία: Ο πυροσβέστης υποδυόταν τον ανήλικο σε sex forum

Προσωρινά κρατούμενος μέχρι τη δίκη ο 39χρονος. Υποστήριξε ότι έχει «εξάρτηση από το ιντερνετικό σεξ».



Προσωρινά κρατούμενος μέχρι να γίνει η δίκη του κρίθηκε ο 39χρονος πυροσβέστης που κατηγορείται για παραγωγή και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας από πρόσωπο που τον εμπιστευόταν να τη φυλάει, ανήλικης κάτω των 12 ετών. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε χθες στην αναπληρώτρια ανακρίτρια και με τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα υπηρεσίας , κρίθηκε προφυλακιστέος μέχρι να γίνει η δίκη του.

Το επίσημο έγγραφο της διαθεσιμότητας

Ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία, η συνήγορος υπεράσπισης είπε ότι το υλικό που βρέθηκε στην κατοχή του δεν ήταν πορνογραφικό και εκτίμησε ότι η προσωρινή του κράτηση οφείλεται στο βάρος της κοινής γνώμης, ενώ τόνισε ότι η έρευνα της υπόθεσης συνεχίζεται. Χθες ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα Δικαστήρια χωρίς την παρουσία των γονέων του ή άλλων συγγενών ή φίλων, με παρουσία της συνηγόρου υπεράσπισης, ενώ στα Δικαστήρια εμφανίστηκε κάποια στιγμή ένας εν ενεργεία πυροσβέστης, που σύμφωνα με πληροφορίες του παρέδωσε το έγγραφο του Αρχηγείου, σύμφωνα με το οποίο τίθεται σε διαθεσιμότητα μέχρι να αποφανθεί η Δικαιοσύνη για την υπόθεσή του.

Συνεχίζεται η προανάκριση

Σε επίπεδο προανάκρισης η μητέρα αναμένεται να εξεταστεί από ψυχολόγο και τα δύο ανήλικα κορίτσια 10 και 12 χρονών από παιδοψυχολόγο, ώστε το πόρισμα να περιληφθεί στη δικογραφία της υπόθεσης, ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα, ώστε να διαπιστωθεί αν ο κατηγορούμενος εμπλέκεται σε ανάλογες υποθέσεις.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 32χρονη σύντροφος του κατηγορούμενου και μητέρα των δύο κοριτσιών, χώρισε πριν από ένα περίπου χρόνο με τον πρώην σύζυγό της (με τον οποίο έχουν από κοινού τη γονική μέριμνα), εδώ και επτά μήνες έκανε δεσμό με τον αξιωματικό, συζούσαν στο σπίτι της, πριν δύο μήνες τα χάλασαν και στη συνέχεια επανασυνδέθηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην σύζυγος της 32χρονης την προειδοποιούσε για τον 39χρονο πυροσβέστη, ενώ ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει και στο παρελθόν σχέσεις με άλλες γυναίκες που ήταν παντρεμένες και είχαν μικρά παιδιά. Όσον αφορά στο φωτογραφικό υλικό που βρέθηκε στο κινητό του τηλέφωνο, πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο φωτογραφίες απεικονίζουν την 10χρονη κόρη της συντρόφου του που κοιμάται στο κρεβάτι της ενώ φοράει σορτς.



Διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι άλλες φωτογραφίες που είχε στο κινητό του και σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης αφορούσαν κυρίως ανήλικα κορίτσια με ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια που είναι γυμνά αλλά ορισμένα παιδιά φορούν μαγιό.

«Καημός της μητέρας μου»

Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 39χρονος κατά την απολογία του ισχυρίστηκε ότι καημός της μητέρας του, που αγαπάει πολύ και δεν θέλει να την πικράνει, είναι να παντρευτεί και να αποκτήσει κορίτσια με ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια.



Ο ίδιος φαίνεται να είπε ότι στο παρελθόν είχε πολλούς δεσμούς, αλλά δεν κατάφερε να κάνει παιδί και τις φωτογραφίες στο κινητό του τηλέφωνο τις είχε για να του υπενθυμίζουν τα παιδιά που θέλει η μητέρα του να αποκτήσει… Για τη σύντροφό του είπε ότι τον ζήλευε υπερβολικά και ότι ο ίδιος θέλει να κάνει παιδιά «προδιαγραφών», της επιθυμία της μητέρας του πάντα…



Αναφορικά με τα δύο παιδιά της, είπε ότι τα βλέπει σαν δικά του παιδιά, ενώ επίσης φάνηκε να φοβάται την προφυλάκιση, γιατί θα στενοχωριούνταν οι γονείς του και ήδη ο πατέρας του αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.



Για να δικαιολογήσει τις φωτογραφίες της ανήλικης κόρης της συντρόφου του στο κινητό του τηλέφωνο ο 39χρονος σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι η σύντροφός του έκανε αποτρίχωση ανδρών στο σπίτι που ζούσαν, τα δύο κορίτσια κυκλοφορούσαν στο σπίτι με σορτς και ο ίδιος τράβηξε τις φωτογραφίες για να τις δείξει στη σύντροφό του και να της πει ότι αυτό δεν ήταν σωστό.

Εξάρτηση από το ιντερνετικό σεξ!

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 39χρονος, που είναι αξιωματικός και υπηρετεί σε Πυροσβεστική υπηρεσία της Σκιάθου, παραδέχτηκε ότι έχει εξάρτηση από το ιντερνετικό σεξ και μάλιστα φέρεται να συμμετείχε σε σελίδα ενηλίκων όπου κάποιος καλείται να παίξει διάφορους ρόλους!



Ο ίδιος παραδέχτηκε, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ότι έπαιξε διάφορους ρόλους στο παρελθόν (μεταξύ των οποίων και του ανήλικου…) και φέρεται να ζήτησε από τους δικαστικούς λειτουργούς να τον βοηθήσουν για να απεξαρτηθεί από το πάθος του.

Θα προσβάλει το ένταλμα προφυλάκισης

Η συνήγορος υπεράσπισης Πένυ Μαρκοπούλου, δικηγόρος Θεσσαλονίκης, δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία, το υλικό που βρέθηκε στην κατοχή του δεν έχει σχέση με πορνογραφία και προφυλακίστηκε υπό την πίεση της κοινής γνώμης.



Σε δήλωσή της μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η συνήγορος υπεράσπισης είπε ότι η ανακρίτρια με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου. «Αρνούμαστε την κατηγορία. Η δικογραφία δεν περιέχει πληθώρα υλικού παιδικής πορνογραφίας, όπως έχει αφεθεί να εννοηθεί. Μιλάμε για 2-3 φωτογραφίες οι οποίες δικαιολογούνται και όχι για άλλο υλικό, ούτε για σκληρούς δίσκους. Υπάρχει αντίλογος σε όλη την κατηγορία και θα προσβάλλουμε το ένταλμα της προσωρινής κράτησης».



Επίσης η κα Μαρκοπούλου δήλωσε ότι η προσωρινή κράτηση του 39χρονου, έγινε υπό το βάρος της κοινής γνώμης.

