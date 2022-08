Σάμος

Σάμος: Νεκρός ηλικιωμένος με τραύμα από πυροβόλο όπλο

Νεκρός εντοπίστηκε 75 χρόνος στην περιοχή της Αλυκής Ψιλής Άμμου, στην Σάμο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, το θύμα φαίνεται να φέρει τραύματα από πυροβολισμό και εξετάζεται το είδος του όπλου που προκάλεσε τον θάνατο του.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισε στο σημείο ο γιος του. Σημειώνεται ότι ο 75 χρόνος ήταν μόνιμος κάτοικος του Παλαιοκάστρου Σάμου.

