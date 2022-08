Λάρισα

Λάρισα: Αγελάδα ποδοπάτησε άνδρα

Η παρέμβαση των μαρτυρών έσωσε την κατάσταση, με τον άνδρα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Αγελάδα έριξε κάτω άνδρα, τον χτύπησε και τον ποδοπάτησε.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης στη Λάρισα και συγκεκριμένα σε στάβλο στην περιοχή του Αμπελώνα.

Οι παρευρισκόμενοι αντιλήφθηκαν το συμβάν και ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έσπευσε στο σημείο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης σε περιοχή της Λάρισας.

