Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό

Ποιες ώρες θα ισχύσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης.

Εργασίες ασφαλτόστρωσης θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα εκτελεστούν από την Π.Κ.Μ./Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/Τμήμα Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων έργα ασφαλτόστρωσης από το τμήμα μεταξύ του Α/Κ Νεαπόλεως έως την έξοδο για Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, κατά τις ημέρες Σάββατο 06-08-2022 και Κυριακή 07-08-2022 και κατά τις ώρες 06:00 έως 19:00 & 06:00 έως 14:00, αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών και αναλόγως με την πρόοδο αυτών δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε μία ή δύο κάθε φορά λωρίδα/ες κυκλοφορίας του ρεύματος πορείας προς Δυτικά της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την ελεύθερη/ες κάθε φορά λωρίδα/ες κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας (ρεύμα πορείας προς δυτικά) της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.

Ζητείται δε η κατανόηση και συνεργασία των πολιτών καθώς και η συμμόρφωση με τις υποδείξεις των τροχονόμων και τις ενδείξεις των πινακίδων σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

