Ρόδος: Πέθανε λίγο πριν χειρουργηθεί

Θρήνος για τον άνδρα που "έφυγε" από τη ζωή λίγο προτού χειρουργηθεί.

Την 16:00 ώρα, της 4ης Αυγούστου 2022, αναγγέλθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, ο αιφνίδιος θάνατος άνδρα που γεννήθηκε το 1966.

Ο ανωτέρω, εισήχθη στην Α’ Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, το πρωί της ίδιας ημέρας, για προγραμματισμένη επέμβαση βουβωνοκήλης.

Την 13:00 ώρα της ίδιας ημέρας, κατόπιν χορήγησης φαρμάκου και πριν το χειρουργείο, ένιωσε αδιαθεσία και εξέπνευσε. Εγιναν προσπάθειες ανάνηψης με κάρπα και απινιδωτή, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Η σύζυγος του εκλιπόντος, πατέρα δύο παιδιών βρίσκεται ήδη στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου και ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, με διορισμό τεχνικού συμβούλου, κατά την διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, καθώς διατείνεται, ότι ο θάνατός του οφείλεται λόγω αλλεργικού σοκ σε αντιβίωση που του χορηγήθηκε.

Διενεργείται αρμοδίως έρευνα.

Πηγή:dimokratiki.gr

