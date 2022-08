Δωδεκανήσα

Ρόδος - τροχαίο δυστύχημα: γουρούνα καρφώθηκε σε τοιχίο (εικόνες)

Ακόμη ένα δυστύχημα, με θύμα αυτή τη φορά μία νεαρή τουρίστρια συνέβη στο νησί.

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στη Ρόδο, όταν τουρίστρια που επέβαινε σε γουρούνα, έχασε τη ζωή της.

Πιο συγκεκριμένα, η νεαρή τουρίστρια, που ήταν συνεπιβάτιδα του οχήματος που οδηγούσε ο φίλος της, βρήκε τραγικό θάνατο, όταν η γουρούνα τους ξέφυγε από την πορεία της και "καρφώθηκε" σε τοιχίο κοντά στην Καλλιθέα.

Πρόκειται για το 2ο θανατηφόρο τροχαίο με «γουρούνα» που σημειώνεται μέσα σε δύο μόλις ημέρες στο νησί.

