Χανιά – βιασμός: Προσωρινά κρατούμενος ο 27χρονος επιχειρηματίας

Μαραθώνια η απολογία του. Ομάδα νεαρών είχε συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο, όπου υπήρχε και ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στον ανακριτή Χανίων κρίθηκε σήμερα ο 27χρονος επιχειρηματίας από τα Χανιά που κατηγορείται για τον βιασμό 19χρονης σε παραλιακό μπαρ στην περιοχή των Φαλασάρνων το βράδυ της Κυριακής και ο οποίος είχε συλληφθεί το μεσημέρι της Δευτέρας από τις Αρχές μετά από καταγγελία που έκανε σε βάρος του η 19χρονη.

Ο κατηγορούμενος σε βάρος του οποίου η εισαγγελέας είχε απαγγείλει την κατηγορία του βιασμού, οδηγήθηκε στις 12 το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο Χανίων προκειμένου να απολογηθεί με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται 4 ώρες μετά.

Η νεαρή κοπέλα, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, βρισκόταν το απόγευμα της Κυριακής στο παραλιακό μπαρ και διασκέδαζε με την παρέα της όταν λίγες ώρες αργότερα έπεσε θύμα βιασμού από τον 27χρονο.

Έξω από το δικαστικό μέγαρο Χανίων είχε συγκεντρωθεί ομάδα νεαρών πολιτών που ανήκουν σε συλλογικότητες της πόλης, ενώ υπήρχε και ισχυρή αστυνομική δύναμη.

