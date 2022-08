Μεσσηνία

Μεσσηνία – χασισοφυτεία : “Δάσος” από δενδρύλλια κάνναβης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φυτεία «μαμούθ» η οποία εντοπίστηκε, είχε περισσότερα από 3.000 δενδρύλλια κάνναβης που το ύψος τους «άγγιζε» τα 3 μέτρα.

Φυτεία “μαμούθ” με περισσότερα από 3.000 δενδρύλλια κάνναβης, σε μια έκταση 7 συνολικά στρεμμάτων, εντόπισαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας στην περιοχή της Τριφυλίας. Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τους καλλιεργητές της.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, και κατόπιν κατάλληλης αξιολόγησης και αξιοποίησης στοιχείων, εντοπίσθηκε σε αγροτοδασική περιοχή, στο οροπέδιο της Μάλης, του Δήμου Τριφυλίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, σε συνεργασία με τις Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας και με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης.

Ειδικότερα, χθες (4/8) το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση και εξερεύνηση στην ανωτέρω περιοχή, όπου εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης, με 3.127 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,7 μέτρων, περίπου, τα οποία καλλιεργούνταν σε 11 ειδικά διαμορφωμένους και κατάλληλα εκχερσωμένους χώρους, που επικοινωνούσαν μεταξύ τους με μικρά μονοπάτια, ενώ ήταν περιφραγμένοι με κλαδιά δέντρων και σύρμα.

Επιπλέον, στο χώρο της φυτείας διαπιστώθηκε οι καλλιεργητές να έχουν εγκαταστήσει σε καίρια σημεία, αυτοσχέδιες σκηνές, τόσο για την εποπτεία της φυτείας και της ευρύτερης περιοχής, όσο και για τη διαμονή τους στο χώρο. Φαίνεται, δε πως όταν είδαν το ελικόπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας, τράπηκαν σε φυγή, καθώς άφησαν πίσω τους προσωπικά αντικείμενα.

Τέλος, στο χώρο της φυτείας, βρέθηκε αντίστοιχος αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός, ο οποίος και κατασχέθηκε, ενώ όλα τα παραπάνω δενδρύλλια κάνναβης, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων που καλλιεργούσαν την φυτεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυψέλη: Οι δυο ηλικιωμένοι πέθαναν μόνοι και αβοήθητοι στο διαμέρισμά τους

Κομοτηνή: Επική ασφαλτόστρωση σε δρόμο (εικόνες)

Σκιάθος – παιδική πορνογραφία: Ο πυροσβέστης υποδυόταν τον ανήλικο σε sex forum